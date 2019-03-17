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Жиру: Я не хочу играть в Челси лишь вспомогательную роль

16:38 26 Читати українською
Жиру: Я не хочу играть в Челси лишь вспомогательную роль
Оливье Жиру / Соцсети

Нападающий Челси Оливье Жиру недоволен своим положением в команде.

"Я не хочу играть в Челси лишь вспомогательную роль. Никаких шансов. Я конкурентоспособен. Я все еще голоден до футбола и хочу больше и больше. Думаю, впереди у меня еще несколько продуктивных лет.

Жиру – лучший игрок недели в Лиге Европы

Мне 32 года, но я все еще молод. Чувствую себя отлично в физическом плане. Должен сказать, что у меня один из лучших результатов в команде по бегу", – передает слова Жиру The Sun.

Жиру стал вторым иностранцем, оформившим хет-трик в еврокубках за 2 разные английские клубы

К слову, в текущем сезоне в активе французского нападающего 33 матча за Челси во всех турнирах, где Жиру забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

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Англия Челси Челси Оливье Жиру Оливье Жиру
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