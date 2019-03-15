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ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Жиру став другим іноземцем, який оформив хет-трик у єврокубках за 2 різні англійські клуби

08:50 107 Читать на русском
Жиру став другим іноземцем, який оформив хет-трик у єврокубках за 2 різні англійські клуби
Вілліан та Олів'є Жиру / ФК Челсі

Форвард Челсі Олів'є Жиру відзначився неймовірним досягненням у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Олів'є Жиру оформив хет-трик у ворота київського Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і таким чином відзначився фантастичним досягненням.

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Француз став другим іноземцем, який забив 3 м'ячі протягом одного поєдинку єврокубків за 2 різних англійських клуби. Попередньою жертвою був Олімпіакос, коли Жиру виступав у складі Арсенала.

А першим гравцем, кому підкорилось це досягнення, став шотландець Джон Уорк, який забивав за Ліверпуль та Іпсвіч у 80-их.

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Теги
Ліга Європи Олів'є Жиру Олів'є Жиру Динамо Динамо Челсі Челсі Динамо - Челсі
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