Жиру став другим іноземцем, який оформив хет-трик у єврокубках за 2 різні англійські клуби

Форвард Челсі Олів'є Жиру відзначився неймовірним досягненням у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Олів'є Жиру оформив хет-трик у ворота київського Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і таким чином відзначився фантастичним досягненням.

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Француз став другим іноземцем, який забив 3 м'ячі протягом одного поєдинку єврокубків за 2 різних англійських клуби. Попередньою жертвою був Олімпіакос, коли Жиру виступав у складі Арсенала.

А першим гравцем, кому підкорилось це досягнення, став шотландець Джон Уорк, який забивав за Ліверпуль та Іпсвіч у 80-их.

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