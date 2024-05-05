Ліверпуль і Тоттенхем зійдуться в центральному матчі 36-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на трансляції гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Тоттенхем розпочнеться о 18:30 за київським часом. Гру можна переглянути наживо на Setanta Sports або MEGOGO. За основними подіями також можна стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

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Обом командам не можна втрачати очки. Якщо Ліверпуль не виграє, то попрощається навіть з математичними шансами зачепитися за титул АПЛ. У Тоттенхема боротьба з Астон Віллою за останнє вакантне місце в ЛЧ. Перед початком туру "шпори" відставали на 7 очок, маючи 2 гри в запасі.

Стартовий склад Ліверпуля:

Тоттенхема: