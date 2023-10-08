"Жиру в ролі голкіпера? Раніше такого ніколи не траплялося, Крістіан Пулішіч хотів стати у ворота, але ми сказали йому, що він занадто низький, тому Олі отримав цю роботу.

Феєрія Жиру-воротаря у відеоогляді матчу Дженоа – Мілан

Багато дивних речей відбувалося під час матчу, ми знали, що буде важко, але вистояли. Це перемога ментальності, характеру, сили, і я дуже задоволений своїми гравцями. Ми провели п'ять із восьми матчів на виїзді, тому перебування на першому місці робить нас дуже щасливими. Ми знаємо, що є багато речей, які ми можемо і повинні робити краще.

Поки рано дивитися на таблицю, за Скудетто будуть боротися три-чотири команди, але цей результат важливий для самооцінки після важкої серії матчів. Лише через три дні після нічиєї в Лізі чемпіонів проти команди, яка перебуває в дуже хорошій формі, чудово мати можливість продемонструвати таку інтенсивність і бажання.

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Тиждень після перерви для міжнародних матчів буде ще важчим, оскільки у нас попереду Юве, ПСЖ і Наполі. Ми втратимо принаймні двох наших гравців проти Юве, оскільки Тео Ернандес і Майньян будуть дискваліфіковані. Втім, період адаптації нових гравців закінчився. Ми – команда зі своїми сильними й слабкими сторонами, обмеженнями та помилками, але ми – команда", – цитує Піолі сайт Джанлуки Ді Марціо.