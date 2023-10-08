Мілан мав забивати на 17-й хвилині, коли Окафор впритул розстрілював Мартінеса після прострілу Чуквуезе – голкіпера Дженоа дивом зреагував. В середині другого тайму Леау головою замикав навіс на дальню стійку під поперечину, але знову героєм епізоду став іспанський воротар генуезців. За трохи вже його візаві у падінні перевів сферу на кутовий кінчиками пальців після підлого рикошету.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера

Але все найцікавіше почалось наприкінці матчу. Спочатку Пулішіч таки пробив оборону Дженоа і вивів Мілан вперед, а вже у доданий час арбітр вилучив кіпера "россонері", яки на виході коліном заїхав в Екубана. У ворота довелось ставати Жиру! Штрафний міг завершитися фіаско для Олів'є, якби сферу полетіла на декілька сантиметрів нижче (м'яч влучив у поперечину). За мить суддя вилучив і Мартінеса за фол в середині полі (кіпер брав активну участь в атаках Дженоа). Жиру таки став героєм, коли без страху кинувся у ноги супернику, який виходив сам на сам. Неймовірний фінал.