Кілька днів тому Мілан розписав вже другу для себе нульову нічию в Лізі чемпіонів, а от у Серії А мав серію з трьох перемог поспіль. Три очки на Луїджі Ферраріс дозволяли "россонері" очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії, адже Інтер втратив очки з Болоньєю. Щоправда, Дженоа, хоч і перебувала в нижній частині таблиці, але дає бій грандам. "Грифони" вже громили Рому, перемогли Лаціо і відібрали очки в Наполі. Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Мілан, стартував о 21:45 за Києвом.

Інтер не втримав перемогу над Болоньєю, маючи перевагу в 2 м'ячі – шедевр Лаутаро не допоміг

Руслан Маліновський вдруге поспіль вийшов у стартовому складі, натомість пропускали гру травмовані Стротман, Ретегі та Бадель. Українець мав закривати позицію форварда, сформувавши атакувальний дует з ісландцем Альбертом Гудмундссоном. Принаймні, так спочатку малювали на схемах. У дійсності ж Руслан діяв нижче – на своїй звичній позиції центрального півзахисника. У Мілана Стефано Піолі дав відпочити низці лідерів – Леау, Жиру та Калабрія, які грали в Дортмунді з Борусією, розпочали в запасі.

Мілан міг забити швидкий гол вже на 3-й хвилині. Жозеп Мартінес забрав м'яч з-під ніг Окафора, який увірвався у штрафний. Дженоа відповіла не менш гостро. Маліновський класно запустив Васкеса лівим флангом, той упав в штрафному Мілана – без пенальті. Це дуже обурило Альберто Джилардіно, але рефері рішення не змінив. Натомість виписав жовту картку наставнику Дженоа, який свого часу виступав за "россонері" з Андрієм Шевченком.

#genoamilan ma come si fa dire che non è rigore questo, nemmeno al war sono andati a guardare… pic.twitter.com/bNmT2OqsMl — Maurizio (@maurizio_ospe) October 7, 2023

На 17-й хвилині Мартінес знову врятував Дженоа після удару Окафора. Втім, гол і так би не зарахували – офсайд. Значно більше атакували гості правим флангом, на якому діяв Чуквуезе і регулярно зміщувався Муса. Васкесу довелося дуже непросто проти швидких опонентів – саме з лівого флангу захисту йшла основна небезпека для воріт Дженоа. Але і "грифони" не нехтували нагодами виходити в контратаки, які часто зупиняли тільки фолами. Так, за половину тайму два захисники гостей (Флоренці та Ернандес) отримали жовті картки.

Маліновський ледь не обрізав пів команди після дуже невдалого навісу зі штрафного. Руслан не зміг підняти м'яч і віддав його в ноги супернику, але контратаки у Мілана не вийшло. Нарешті момент біля воріт гостей – Васкес прорвався лівим флангом і на замасі прибрав суперника, але удар Хоана заблокували. У "россонері" потужно приклався Тео Ернандес – трохи неточно. А от хто випадав, то це Лука Йовіч, який з'явився замість Жиру.

Знову Руслан опустився у центр поля і зміг загострити. Хавбек закинув на хід Гудмундссону, який не дістав м'яча. Трохи засильно віддав українець, а в наступному епізоді Маліновський привіз небезпечний штрафний на свої ворота, сфоливши проти Юнуса Муси. Його Мілан розіграв хитро – Ясін Адлі покотив на лінію штрафного Флоренці, який пробив вище.

Вже вкотре засильний пас від Маліновського – м'яч після його навісу полетів в аут. Ніби і часто отримував м'яч хавбек збірної України, проте постійно чогось бракувало. Ударів у площину воріт Майка Меньяна за перший тайм так і не було. Та й у бік воріт від Дженоа їх було тільки два. Мілан в атаці теж не вражав – як наслідок, логічні нулі після 45-ти хвилин. Жоден із суперників на гол не награв і близько.

Стефано Піолі явно не влаштовував такий перебіг подій. На другий тайм вийшла важка артилерія – Рафа Леау і Крістіан Пулішіч замінили Чуквуезе з Окафором. Але перший момент по перерві створила Дженоа – втім, гострий простріл зі штрафного не призвів до удару. Дальня спроба Флоренці теж була невдалою. Якщо у тренера Мілана і був план швидкого гола по перерві, то він провалився вщент. Тиску на ворота Дженоа більше не стало. Лише на 65-й хвилині Мартінес потягнув удар Леау головою. Одразу після цього моменту вийшли Калабрія і Жиру. Мілан помчав виривати перемогу.

На 68-й хвилині Руслан Маліновський пішов з поля. Якщо в першому таймі він був помітним, то по перерві українець взагалі нічим не запам'ятався. Заміна напрошувалася. Ймовірно, фізичної готовності Руслану все ще бракує. Попри це, гравець збірної України продемонстрував дуже солідну точність пасів (85%), 6 разів втратив м'яч і одного разу сфолив. Ударів по воротах від Маліновського так не дочекалися.

Мілан на 76-й хвилині ще й ледь не пропустив – Меньян не без проблем відбив м'яч після удару Дрегушіна. Найкращий момент "грифонів" за весь матч. Гра впевнено котилася до нульової нічиєї, але на 87-й хвилині Мілан таки забив. Джокер Піолі спрацював – Пулішіч прийняв м'яч і таки пробив Мартінеса. Були питання щодо гри рукою, однак арбітр після тривалої консультації з VAR таки вказав на центр поля.

На останніх хвилинах драму подарував Майк Меньян, який коліном заїхав в Екубана. Арбітр після перегляду повтору вилучив кіпера Мілана і призначив штрафний удар на користь Дженоа. Замін вже не було, тому у ворота змушений був ставати Олів'є Жиру. Французький форвард виставив стінку, але після рикошету від неї м'яч влучив у поперечину! Гості відбилися, а на 103-й хвилині червону побачив і кіпер Дженоа. Жиру ще й врятувати Мілан встиг, кинувшись у ноги супернику! Суперзавершення.

0:1 – Мілан вирвав дуже важкі три очки і скористався осічкою Інтера, вийшовши на перше місце чемпіонату Італії. У команди Піолі 21 очко. Дженоа йде на 15-й позиції, маючи 8 балів. Після паузи на матчі збірних "россонері" 22 жовтня вдома зіграють з Ювентусом. Дженоа того ж дня поїде в Бергамо до Аталанти – дуже принциповий виїзд для Руслана Маліновського.