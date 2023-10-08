"Жиру в роли голкипера? Раньше такого никогда не случалось, Кристиан Пулишич хотел стать в ворота, но мы сказали ему, что он слишком низкий, поэтому Оли получил эту работу.

Феерия Жиру-вратаря в видеообзоре матча Дженоа – Милан

Много странных вещей происходило во время матча, мы знали, что будет тяжело, но выстояли. Это победа ментальности, характера, силы, и я очень доволен своими игроками. Мы провели пять из восьми матчей на выезде, поэтому пребывание на первом месте делает нас очень счастливым. Мы знаем, что есть много вещей, которые мы можем и должны делать лучше.

Пока рано смотреть на таблицу, за Скудетто будут бороться три-четыре команды, но этот результат важен для самооценки после тяжелой серии матчей. Лишь через три дня после ничьей в Лиге чемпионов против находящейся в очень хорошей форме команды прекрасно иметь возможность продемонстрировать такую интенсивность и желание.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера.

Неделя после перерыва для международных матчей будет еще тяжелее, поскольку у нас впереди Юве, ПСЖ и Наполи. Мы потеряем, по крайней мере, двух наших игроков против Юве, поскольку Тео Эрнандес и Майньян будут дисквалифицированы. Впрочем, период адаптации новых игроков закончился. Мы – команда со своими сильными и слабыми сторонами, ограничениями и ошибками, но мы – команда", – цитирует Пиоли сайт Джанлуки Ди Марцио.