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Жиру образився на Інтер після зриву його переходу в італійський клуб – форвард планує перейти до конкурента "нерадзуррі"

15:00 672 Читать на русском
Жиру образився на Інтер після зриву його переходу в італійський клуб – форвард планує перейти до конкурента "нерадзуррі"
Олів'є Жиру / Reuters

Нападника Челсі Олів'є Жиру сильно розчарував зрив його трансферу у міланський Інтер.

33-річний футболіст узгодив усі деталі свого переходу в команду Антоніо Конте, але в останній момент Інтер відмовився від трансферу. Причиною стало збільшення витрат на придбання хавбека Крістіана Еріксена, а також невдача у спробах продати Матіаса Весіно.

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За інформацією RMC Sport, Жиру розлютила поведінка Інтера, тож тепер французький форвард вважає пріоритетним перехід в інший італійський клуб, який зацікавлений у його послугах – римський Лаціо.

Зазначимо, що в поточному сезоні Жиру майже не отримує ігрового часу в Челсі – він зіграв лише 7 неповних матчів у всіх турнірах. Його контракт з "пенсіонерами" розрахований до червня.

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Теги
Італія Трансфери Лаціо Лаціо Челсі Челсі Інтер Інтер Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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