Жиру обиделся на Интер после срыва его перехода в итальянский клуб – форвард планирует перейти к конкуренту "нерадзурри"

Нападающего Челси Оливье Жиру сильно разочаровал срыв его трансфера в миланский Интер.

33-летний футболист согласовал все детали своего перехода в команду Антонио Конте, но в последний момент Интер отказался от трансфера. Причиной стало увеличение расходов на приобретение хавбека Кристиана Эриксена, а также неудача в попытках продать Матиаса Весино.

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По информации RMC Sport, Жиру разозлило поведение Интера и теперь французский форвард считает приоритетным переход в другой итальянский клуб, который заинтересован в его услугах – римский Лацио.

Отметим, что в текущем сезоне Жиру почти не получает игрового времени в Челси – он сыграл лишь 7 неполных матчей во всех турнирах. Его контракт с "аристократами" рассчитан до июня.

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