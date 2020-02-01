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Жиру обиделся на Интер после срыва его перехода в итальянский клуб – форвард планирует перейти к конкуренту "нерадзурри"

15:04 146 Читати українською
Жиру обиделся на Интер после срыва его перехода в итальянский клуб – форвард планирует перейти к конкуренту "нерадзурри"
Оливье Жиру / Reuters

Нападающего Челси Оливье Жиру сильно разочаровал срыв его трансфера в миланский Интер.

33-летний футболист согласовал все детали своего перехода в команду Антонио Конте, но в последний момент Интер отказался от трансфера. Причиной стало увеличение расходов на приобретение хавбека Кристиана Эриксена, а также неудача в попытках продать Матиаса Весино.

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По информации RMC Sport, Жиру разозлило поведение Интера и теперь французский форвард считает приоритетным переход в другой итальянский клуб, который заинтересован в его услугах – римский Лацио.

Отметим, что в текущем сезоне Жиру почти не получает игрового времени в Челси – он сыграл лишь 7 неполных матчей во всех турнирах. Его контракт с "аристократами" рассчитан до июня.

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Теги
Италия Трансферы Лацио Лацио Челси Челси Интер Интер Оливье Жиру Оливье Жиру
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