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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE

10:17 528 Читать на русском
Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE

Зимове трансферне вікно в провідних європейських чемпіонатах закривається у п'ятницю, 31 січня. За найцікавішими переходами дедлайну слідкуйте на "Футбол 24".

31 січня – останній шанс підсилитися перед другою половиною сезону для клубів чемпіонатів Іспанії, Англії, Німеччини, Італії та Франції. Футбол 24 в режимі LIVE на цій сторінці висвітлює головні події заключного дня трансферного вікна.

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У п'ятницю варто очікувати кількох гучних трансферів. Зокрема, європейські гранди на кшталт Манчестер Юнайтед, міланського Інтера та Барселони прагнуть підписати центрфорварда. Натомість лондонський Арсенал продовжує пошуки підсилення в лінію оборони, а Жозе Моурінью хотів би взяти кількох гравців під своє бачення гри Тоттенхема.

09:33. Бронзовий призер ЧС-2018 Яннік Феррейра Карраско повернеться в Атлетіко, в якому виступав у 2015-2018 рр. Бельгієць, вочевидь, утікає від коронавірусу – останні 2 роки він провів у китайському Далянь Іфан.

07:30. Італійський Мілан віддав Родрігеса в оренду ПСВ. Швейцарець, який провів лише 5 матчів у нинішньому сезоні, міг опинитися в Наполі. Проте, "россонері" відправили його до Ередивізі, оскільки "партенопейці" не були готові взяти на себе зобов'язання викупити Родрігеса.

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