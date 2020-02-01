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Вілліан не збирається продовжувати контракт із Челсі і вже прийняв рішення щодо свого майбутнього, – Marca

14:30 369 Читать на русском
Вілліан не збирається продовжувати контракт із Челсі і вже прийняв рішення щодо свого майбутнього, – Marca
Вілліан / Bleacher Report

Півзахисник Челсі Вілліан хоче покинути лондонський клуб після закінчення поточного сезону.

31-річний футболіст має намір перейти в іспанську Барселону після закінчення його контракту з "пенсіонерами" 30 червня цього року, інформує Marca.

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Бразилець вже давно перебуває у списку інтересів "блаугранас". Останню спробу підписати хавбека Барса зробила декілька днів тому, запропонувавши за Вілліана 20 млн євро. Сам гравець нещодавно говорив, що не проти залишитись у Челсі, але допускає ймовірність іншого розвитку своєї кар'єри.

Зазначимо, що в поточному сезоні Вілліан зіграв за Челсі 30 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. Цей сезон вже сьомий для нього у команді із західного Лондона.

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