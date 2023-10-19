У розпорядженні Стефано Піолі залишився лише третій голкіпер – 40-річний Антоніо Міранте, інформує Sky Sport Italy.

Мілан вирішив заробити на Жиру-голкіпері – клуб продає светри героя

Майк Меньян відбуватиме дискваліфікацію, а його дублер Марко Спортьєлло дуже невчасно отримав травму литкового м'язу. Міранте третій сезон у Мілані смиренно виконує роль глухого резеревіста і на поле у офіційному матчі виходив лише раз, отримавши символічні 2 хвилини останнього туру минулого чемпіонату. Піолі доведеться довіритися "дідусю". Екстремальні альтернативи – 19-річний вихованець Лапо Нава взагалі без досвіду на дорослому рівні чи нападник Олів'є Жиру, який яскраво підмінив Меньяна на кінцівку зустрічі з Дженоа.

Також Мілан не зможе розраховувати на Тео Ернандеса через перебір жовтих карток. Домашній матч проти Ювентуса відбудеться 22 жовтня, початок о 21:45 за київським часом.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера