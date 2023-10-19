Милан переживает вратарскую катастрофу перед топ-матчем Серии А против Ювентуса.

В распоряжении Стефано Пиоли остался только третий голкипер – 40-летний Антонио Миранте, сообщает Sky Sport Italy.

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Майк Меньян будет отбывать дисквалификацию, а его дублер Марко Спортьелло очень несвоевременно получил травму икроножной мышцы. Миранте третий сезон в Милане смирно исполняет роль глухого резервиста и на поле в официальном матче выходил лишь раз, получив символические две минуты последнего тура прошлого чемпионата. Пиоли придется довериться "дедушке". Экстремальные альтернативы – 19-летний воспитанник Лапо Нава вообще без опыта на взрослом уровне или нападающий Оливье Жиру, ярко подменивший Меньяна на концовку встречи с Дженоа.

Также Милан не сможет рассчитывать на Тео Эрнандеса из-за перебора желтых карточек. Домашний матч против Ювентуса состоится 22 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.

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