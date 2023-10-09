Нападник "россонері" був змушений підмінити Майка Меньяна і допоміг команді втримати перемогу над Дженоа (1:0).

"Був момент сумніву": Жиру – про гру на позиції воротаря і сейв, який врятував перемогу для Мілана

Мілан вирішив взяти приклад зі збірної Франції, яка перевела Жиру у список голкіперів. Також італійський клуб готує продаж светрів з номером 9 на спині. Яскравий перфоманс Олів'є спричинив великий інтерес до такої продукції.

Додамо, що Мілан пішов на міжнародну паузу лідером Серії А, маючи 2 очки переваги над Інтером.

Il Milan ha inserito Giroud nella lista dei portieri sul proprio sito ufficiale ?

Sarà possibile anche acquistare la sua maglia in versione portiere #Giroud #DAZN pic.twitter.com/LNHhSWZyK9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 8, 2023

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера