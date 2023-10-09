Мілан вирішив заробити на Жиру-голкіпері – клуб продає светри героя
Олів'є Жиру влаштував справжній переполох своїм кількахвилинним досвідом на воротах.
Нападник "россонері" був змушений підмінити Майка Меньяна і допоміг команді втримати перемогу над Дженоа (1:0).
"Був момент сумніву": Жиру – про гру на позиції воротаря і сейв, який врятував перемогу для Мілана
Мілан вирішив взяти приклад зі збірної Франції, яка перевела Жиру у список голкіперів. Також італійський клуб готує продаж светрів з номером 9 на спині. Яскравий перфоманс Олів'є спричинив великий інтерес до такої продукції.
Додамо, що Мілан пішов на міжнародну паузу лідером Серії А, маючи 2 очки переваги над Інтером.
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