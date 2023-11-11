Лідери збірної України отримали шанс сповна відчути ігровий ритм перед від'їздом у табір національної команди. Позиції Артема Довбика непохитні, а Віктор Циганков повернувся в основний склад в рамках Ла Ліги після реабілітації.

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Ще до гри головний тренер Жирони Мічел Санчес побоювався агресивного пресингу суперників. І не дарма. На старті матчу саме Райо Вальєкано диктував лідеру чемпіонату свої умови. Найбільше старався Ісі Паласон, який, здавалося, був скрізь. Саме він підібрав м'яч після скидання Довбика, а слідом підстеріг спробу вибити і покотив на Альваро Гарсію. Той влучним ударом від стійки відкрив рахунок.

Після цього Жирона нарешті прокинулася й почала регулярно створювати нагоди біля чужих воріт. Ледь не кожна небезпечна атака не минала без участі котрогось із українських легіонерів. Вже на 12-й хвилині наші земляки могли вирівняти становище. Довбик класно скинув на Циганкова. Віктор пробивав з кількох метрів, але його удар встигли заблокувати. Дві спроби добити теж не були успішними – вдалося заробити лише кутовий.

Через 10 хвилин чудовий, хоч і трохи спонтанний, момент був у Довбика. Жирона провела швидку атаку лівим флангом, Гутьєррес пробивав неточно. Після низки рикошетів м'яч опинився перед Артемом, який спробував замкнути п'ятою. Захисник зупинив м'яч аж на лінії воріт! Все активніше жиронці почали шукати українського форварда. Йому ж не вистачало лише точності, або зовсім трішки простору для кісного завершального удару.

Ближче до кінця першого тайму знову на авансцену вийшов Циганков. Спочатку він віддавав класну зрячу передачу вздовж лінії воротарського на Гутьєрреса, той зумів лише торкнутися до м'яча, а не переправити його в сітку. Віктора це не дуже засмутило, адже через дві хвилини він організував подібну атаку. От тільки цього разу котив не на порожні, а трішки назад – на Довбика. Артем різкою зміною руху дезорієнтував захисника і вже без спротиву поцілив під ближню стійку.

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Ще до перерви Довбик міг вивести Жирону вперед, але після його удару з гострого кута чудовий сейв зробив голкіпер Райо Вальєкано. Тож перед другим таймом переваги у рахунку ніхто не мав. Господарі знову були активнішими на старті. Трехо добряче помучив оборону жирондинців. Однак у них бездоганно грав Гассаніга. А коли й він був безсилий, страхував каркас воріт.

Такий темп Райо зумів підтримувати майже пів тайму. Можливо, робив би це й далі, але Жирона похитнула віру у власні сили своїм другим голом. Це мало бути дежавю. Знову Циганков викотив під удар Довбику. Однак цього разу Артем не зумів переграти голкіпера. На щастя для гостей, першим на добиванні був Савіо. Йому залишалося вразити порожні ворота. Проблем із цим не виникло. Ніхто навіть не думав зменшувати оберти. Дімітрієвські завадив Еррері ще збільшити перевагу Жирони, перевівши м'яч у поперечину. На протилежному кінці поля чудова нагода була у Фалькао. Колумбієць не зорієнтувався, тож навіть натяку на небезпеку не було.

На 78-й хвилині Мічел зняв із гри український дует. Заміни могли спрацювати. Стуані, який вийшов замість Довбика, головою пробивав з лінії воротарського, але пробив зовсім неточно. Дуже швидко Бебе міг змусити пошкодувати за таку марнотратність. Втім, Гассаніга здійснив черговий блискучий сейв і втримав перемогу для Жирони.

Таким чином команда Довбика і Циганкова залишилася лідером турнірної таблиці, бодай тимчасово збільшивши свою перевагу над Реалом до п'яти очок. Мадрид свою гру 13-го туру проводить пізніше. Своєю чергою, Райо Вальєкано залишається дев'ятим, але продовжив безвиграшну серію до трьох матчів.