Президент Жирони Делфі Гелі запевнив, що клуб не буде відходити від своєї раціональної політики на ринку.

"Жирона стала чудовим місцем для розвитку гравців. Ми стараємося запрошувати талановитих гравців, бажано молодих. Ми шукаємо футболістів з хорошими якостями, які у майбутньому можуть стати значно кращими.

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Часом доводиться їх відпускати, бо вони опинилися серед найкращих. Декого це дуже засмучує, але дає нам можливість зростати, запрошувати нових талантів. Тепер ми підписуємо гравців на повноцінній основі, що може дати дуже важливий прибуток для подальшого зростання та вдосконалення", – наводить слова Гелі La Razon.

Жирона у Ла Лізі з початку сезону продемонструвала найбільший прогрес ціни складу за версією Transfermarkt – зі 125,6 млн євро до 161,1 млн (28,3%). Головні активи каталонців – Циганков (22 млн), Савіо (20 млн) і Артем Довбик (15 млн).

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