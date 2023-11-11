Лидеры сборной Украины получили шанс на полную почувствовать игровой ритм перед отъездом в лагерь национальной команды. Позиции Артема Довбика непоколебимы, а Виктор Цыганков вернулся в основной состав в рамках Ла Лиги после реабилитации.

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Еще до игры главный тренер Жироны Мичел Санчес опасался агрессивного прессинга соперников. И не зря. На старте матча именно Райо Вальекано диктовал лидеру чемпионата свои условия. Больше всего старался Иси Паласон, который, казалось, был везде. Именно он подобрал мяч после скидки Довбика, а вслед за тем заблокировал попытку выбить и покатил на Альваро Гарсию. Тот точным ударом от штанги открыл счет.

После этого Жирона наконец-то проснулась и начала регулярно создавать моменты у чужих ворот. Едва ли не каждая опасная атака не проходила без участия кого-то из украинских легионеров. Уже на 12 минуте наши земляки могли выровнять положение. Довбик классно сбросил на Цыганкова. Виктор пробивал с нескольких метров, но его удар успели заблокировать. Две попытки добить тоже не были успешными – удалось заработать только угловой.

Через 10 минут отличный, хоть и немного спонтанный, момент был у Довбика. Жирона провела быструю атаку левым флангом, Гутьеррес пробивал неточно. После ряда рикошетов мяч оказался перед Артемом, попытавшимся замкнуть пяткой. Защитник остановил мяч на линии ворот! Все активнее жиронцы начали искать украинского форварда. Ему же не хватало только точности или совсем немного пространства для косного завершающего удара.

Ближе к концу первого тайма снова на авансцену вышел Цыганков. Сначала он отдавал классную зрячую передачу вдоль линии вратарской на Гутьерреса, тот сумел только коснуться мяча, а не переправить его в сетку. Виктора это не очень расстроило, ведь через две минуты он организовал подобную атаку. Вот только на этот раз катил не на пустые, а немного назад – на Довбика. Артем резким изменением движения дезориентировал защитника и уже без сопротивления положил под ближнюю штангу.

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Еще до перерыва Довбик мог вывести Жирону вперед, но после его удара с острого угла блестящий сейв совершил голкипер Райо Вальекано. Так что перед вторым таймом преимущества в счете никто не имел. Хозяева снова были активнее на старте. Трехо изрядно помучил оборону жирондинцев. Однако у них безукоризненно играл Гассанига. А когда и он был бессилен, страховал каркас ворот.

Такой темп Райо сумел поддерживать почти полтайма. Возможно, делал бы это и дальше, но Жирона пошатнула веру в свои силы своим вторым голом. Это должно было быть дежавю. Снова Цыганков выкатил под удар Довбика. Однако в этот раз Артем не сумел переиграть голкипера. К счастью для гостей, первым на добивании был Савио. Ему оставалось поразить пустые ворота. Проблем с этим не возникло. Никто даже не думал сбавлять обороты. Димитриевские помешал Эррере еще больше увеличить преимущество Жироны, переведя мяч в перекладину. На противоположном конце поля отличный момент был у Фалькао. Колумбиец не сориентировался, так что даже намека на опасность не было.

На 78-й минуте Мичел снял с игры украинский дуэт. Замены могли сработать. Вышедший вместо Довбика Стуани головой пробивал с линии вратарской, но пробил совсем неточно. Очень скоро Бебе мог заставить пожалеть за такую расточительность. Впрочем, Гассанига совершил очередной блестящий сейв и удержал победу для Жироны.

Таким образом, команда Довбика и Цыганкова осталась лидером турнирной таблицы, хотя бы временно увеличив свое преимущество над Реалом до пяти очков. Мадрид свою игру 13-го тура проводит позже. В свою очередь, Райо Вальекано остается девятым, но продолжил безвыигрышную серию до трех матчей.