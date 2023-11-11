Довбик забив гол з передачі Циганкова – відео чергового шоу українців Жирони
Матч Жирони за участю Артема Довбика і Віктора Циганкова вкотре приносить задоволення українським фанатам.
Українский дует організував гол у ворота Райо Вальєкано наприкінці першого тайму.
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Жирона "перекусила" суперника у центрі поля і провела разючу атаку. Завершували її представники збірної України. Циганков промчав правим флангом та викотив зручну передачу земляку. Довбик "відклеївся" від опікуна, а потім потужно пробив повз кіпера.
Для Артема це сьомий гол у нинішньому сезоні, він закріплюється у статусі головного бомбардира Жирони. Циганков може похизуватися двома асистами – обидва на Довбика.
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