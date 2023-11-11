Українский дует організував гол у ворота Райо Вальєкано наприкінці першого тайму.

Циганков і Довбик перервали серію "розлуки": стартові склади та онлайн-трансляція матчу Райо Вальєкано – Жирона

Жирона "перекусила" суперника у центрі поля і провела разючу атаку. Завершували її представники збірної України. Циганков промчав правим флангом та викотив зручну передачу земляку. Довбик "відклеївся" від опікуна, а потім потужно пробив повз кіпера.

Для Артема це сьомий гол у нинішньому сезоні, він закріплюється у статусі головного бомбардира Жирони. Циганков може похизуватися двома асистами – обидва на Довбика.

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It’s the Ukraine show AGAIN for Girona!



Tsyhankov repays the favour from last week



He tees up Dovbyk to equalise v rayo pic.twitter.com/UqF7BlotMa — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2023

Довбик шокував іспанські ЗМІ, а Циганков усе перевернув за 25 хвилин – чому хейтять Жирону з українськими героями