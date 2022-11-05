Програму 13-го туру в Іспанії відкривав поєдинок у Каталонії, де Жирона приймала Атлетік. Господарі останнім часом досить непогано йшли в чемпіонаті, навіть відібравши очки у Реала, однак і баски йдуть міцно – звісно, був розгром від Барси, але була і звитяга над Вільяреалом. Словом, матч на Монтіліві мав вийти цікавим.

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Так воно й сталося. Команди провели 30 ударів на двох, хоча гостроти в їхніх діях не вистачає. Баски більше володіли м'ячем, але менше створювали – втім, загалом гра виявилась рівною. Досить логічним результатом мала б стати нічия, адже Жирона награла на 1,00 xG, а Атлетік спромігся на 0,75.

Втім, в реальності каталонці виявили кращу реалізацію, забивши два голи в середині другого тайму. "Матрацники" відіграли один всього за чотири хвилини після останнього пропущеного, але врятуватись від поразки підопічним Ернесто Вальверде не вдалося. В останні 15 хвилин вони нічого цікавого не створили.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Жирону. Команда Мічела набрала 13 очок і піднялася на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Атлетік з 21 заліковим балом тримається шостим.

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