Піке у своєму твіттері повідомив, що ухвалив рішення завершити футбольну кар'єру. У пості Жерар написав "Кулес, я маю повідомити вам дещо" та додав зворушливе відео.

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Останній поєдинок Піке зіграє у футболці Барселони вже цієї суботи проти Альмерії. Журналіст Марсал Льоренте назвав причину такого сенсаційного рішення. 35-річний захисник переконаний, що став жертвою незаслуженої наклепницької кампанії.

"Минуло 25 років з тих пір, як я приєднався до Барселони. Футбол дав мені все, Барселона дала мені все. Ви, Кулес, дали мені все. Я завжди казав, що після Барселони іншої команди не буде. І так буде. Ви мене знаєте – я рано чи пізно повернуся", – зазначив Жерар у відео.

Нагадаємо, що Піке є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провів у складі Сарагоси в оренді, а до рідної Барси повернувся у 2008 році, де досягнув чималих вершин, зокрема здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022