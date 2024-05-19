Сантьяго Бернабеу цієї суботи знову став місцем проведення масового заходу, однак не футбольного поєдинку, як зазвичай. На стадіоні Реала проходив концерт "Telefónica 100 Live", на якому виступали Алехандро Санс, Hombre G, Ана Мена та інші музичні зірки, повідомляє Relevo.

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Жителі Мадрида, чиї домівки розташовані неподалеку від Сантьяго Бернабеу, масово скаржились на шум зі стадіону. На відео за межами стадіону чутно, наскільки гучно грає музика вже в нічний час. З травня по червень на арені заплановано 15 концертів, зокрема, світової зірки Тейлор Свіфт.

Через це вже з'явились протести на околицях Мадрида. "Якщо це буде проводитись неодноразово, як і очікується, і з таким рівнем звуку, який переходить будь-яку розумну межу, здається очевидним, що ми зіткнулися з порушенням прав сусідів з боку адміністрації найбільшої міської ради в Іспанії", – йдеться в повідомленні.

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