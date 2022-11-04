Динамо обійшли в історичному антирейтингу, Сімеоне – дно: лузери та несподіванки групового етапу Ліги чемпіонів
Цьогорічна єврокампанія вже принесла чимало несподіванок і сенсацій. Оглядачі "Футбол 24" аналізують злети і падіння окремих команд та тренерів, а також розмірковують над роллю особистості в тому чи іншому колективі.
Цього тижня відбулись останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Одразу декілька фаворитів не зуміли пробитися у весняну стадію турніру, а дехто взагалі сенсаційно припинив виступи на євроарені.
Юрій Гаврищак та заступник головного редактора "Футбол 24" Володимир Лесько підбили підсумки осіннього відрізку найпрестижнішого турніру, визначивши головних лузерів та найбільших несподіванок цього етапу.
Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає місце в ЛЧ після головного фіаско, найгірше Динамо за 17 років та унікальний шанс