Программу 13-го тура в Испании открывал поединок в Каталонии, где Жирона принимала Атлетик. Хозяева в последнее время довольно неплохо шли в чемпионате, даже отобрав очки у Реала, однако и баски идут крепко – конечно, был разгром от Барсы, но была и победа над Вильяреалом. Словом, матч на Монтильиви должен был получиться интересным.

Пике объявил о завершении игровой карьеры – журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны

Так оно и произошло. Команды провели 30 ударов на двоих, хотя остроты в их действиях не хватает. Баски больше владели мячом, но меньше создавали – впрочем, в целом игра оказалась равной. Достаточно логичным результатом должна была бы стать ничья, ведь Жирона наиграла на 1,00 xG, а Атлетик смог на 0,75.

Впрочем, в реальности каталонцы проявили лучшую реализацию, забив два гола в середине второго тайма. "Матрасники" отыграли один всего через четыре минуты после последнего пропущенного, но спастись от поражения подопечным Эрнесто Вальверде не удалось. В последние 15 минут они ничего интересного не создали.

Финальный свисток зафиксировал победу Жирону. Команда Мичела набрала 13 очков и поднялась на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Атлетик с 21 зачетным баллом держится шестым.

Динамо обошли в историческом антирейтинге, Симеоне – дно: лузеры и неожиданности группового этапа Лиги чемпионов