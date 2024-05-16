Начо Фернандес хоче приєднатися до клубу з МЛС. Як інформує Relevo, агент гравця вже розпочав пошуки нового клубу в США. Повідомляється, що саме в Америці Начо хотів би завершити свою кар'єру – цього літа він планує підписати свій останній контракт.

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На заваді бажанню Начо перебратися до США лежать фінансові умови в потенційному клубі. Захисник не хоче сильно втрачати в зарплаті порівняно з тією, яку отримує в Реалі. Це може стати проблемою, адже в США діє стеля зарплат. Лише три найкращі гравці з кожного клубу мають право заробляти вище за цю стелю. Наразі "вільні місця" є тільки у Монреаля, Нью-Йорк Ред Булл і Лос-Анджелес Гелаксі (склад останнього поповнить Олів'є Жиру).

Раніше Байєр пропонував Начо завершити кар'єру в Леверкузені під керівництвом Хабі Алонсо, але захисник відмовився.

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