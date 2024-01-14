Голкіпер Реала Андрій Лунін має шалену підтримку вболівальників. А от іспанські ЗМІ не прогнозують появу українця у старті на матч проти Барселони.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті має зробити непростий вибір між українським голкіпером та Кепою.

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В півфінальному матчі проти Атлетіко в Суперкубку Іспанії італійський фахівець випустив з перших хвилин іспанця. Гра Кепи була невпевненою і голкіпера критикували за його помилки, які ледь не коштували Реалу путівки у фінал.

Карло Анчелотті на прес-конференції так і не розкрив ім'я того воротаря, який зіграє проти Барселони у фіналі. Marca прогнозує, що з каталонцями в старті вийде Кепа, а ось AS взагалы не впевнений, хто зіграє з перших хвилин.

На своєму сайті Marca провела опитування серед вболівальників щодо того, хто має зайняти місце у воротах. З величезним відривом лідирує саме Лунін, який отримав 80% голосів.

Нагадаємо, що Реал та Барселона зіграють у фіналі Суперкубка Іспанії 14 січня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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