Українець в неігровому епізоді головою випадково налетів на плече Лемпті і впав. Лікарі привели Мудрика до тями, але не дозволили повернутися на поле. Почеттіно зняв Михайла в рамках окремої заміни через підозру на струс мозку.

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"З Мудриком не все гаразд, ми перевіряємо. У нього трохи запаморочилася голова, але ми використали заміну через ризик струсу мозку. Її правило передбачає 7 днів паузи, тому він не буде доступний для наступної гри. Я сподіваюся, що з ним все гаразд", – наводить слова Почеттіно Football London.

Челсі в останньому турі АПЛ приймає Борнмут і навіть у разі нічиєї гарантує собі єврокубки. Це вже буде без Михайла Мудрика, тому можна підбивати підсумки клубного сезону українця – 41 матч, 7 голів та 2 асисти. Тепер вінгеру "синіх" слід зосередитися на відновленні перед Євро-2024, до якого залишається місяць.

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