Виктор Цыганков вернулся в заявку Жироны после месячного отсутствия, но пока ограничился лавой запасных. Артем Довбик вышел с первых минут. Каталонцы гостили у абсолютно худшей команды Ла Лиги. Альмерия до сих пор не знала вкуса побед, набрав жалкие 5 очков за 19 туров. Матч первого круга на Монтиливи завершился избиением аутсайдера 5:2 с дублем Довбика.

Реал – Барселона: фанаты единодушно выбрали между Луниным и Кепой на финал Суперкубка Испании

Нынешняя встреча не имела ничего общего с турнирной таблицей и прогнозами. Альмерия очень солидно провела первый тайм, создав несколько супермоментов. Особенно запомнился шанс Аррибаса на 36-й минуте – вингер хозяев головой умудрился промахнуться с нескольких метров. Центрбек Эдгар Гонсалес шокировал финтами в штрафной Жироны, однако также пробил над воротами.

Sergio Arribas misses a huge chance ? pic.twitter.com/947P9HMzB9 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 14, 2024

Команда Мичела выглядела безыдейно и не могла нормально доставить мяч к Довбику. Украинец не нанес ни одного удара за тайм, пересекшись с мячом считанные разы. Савио и Цыганков начали разминаться в конце 45-минутки, но тренер Жироны обошелся без замен в перерыве.

Зря. Каталонцы также импотентно провели старт второй половины, и Цыганков вышел на 57-й минуте в рамках двойной замены. Дуэт украинцев вместе поиграл недолго, поскольку вскоре Мичел выпустил Стуани вместо Довбика. С отрывом худшее выступление Артема в Испании – 67 минут, ни одного удара, 18 касаний мяча и оценка 6,4 от Sofa Score (вторая с конца в Жироне).

Вмешательства Мичела никак не улучшали игру гостей. Более того, на 80-й минуте они остались в меньшинстве. Алейш Гарсия откровенно потянул за футболку Мелеро, рвавшегося на рандеву с кипером. Фол последней надежды и прямая красная.

Арбитр добавил 7 минут, однако нули держались на табло до финального свистка. Альмерия остается на дне таблицы, а Жирона стала единоличным лидером благодаря занятости Реала в Суперкубке Испании. Впрочем, вряд ли Мичел похвалит подопечных за такой перформанс. Следующий матч – 21 января прием Севильи, которая также ведет борьбу за выживание.

Челси благодаря пенальти обыграл Фулхэм – большое возвращение, рекорд Почеттино и неприятный сигнал для Мудрика