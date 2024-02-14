Голкіпер Пауло Гассаніга продовжив контракт до червня 2027 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Для аргентинця це другий сезон за Жирону. Гассаніга провів повністю усі 24 тури Ла Ліги – 29 пропущених м'ячів, 8 "сухих" матчів. Transfermarkt оцінює 32-річного воротаря у 4 млн євро.

Нагадаємо, Жирона сенсаційно йде другою у таблиці Ла Ліги і має великі шанси на дебютну участь в ЛЧ.

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