"Футбол 24" проаналізував битву лідерів Ла Ліги – Реала та Жирони – в якій розгромної поразки зазнав каталонський клуб з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим у складі.

Жирона програла вдруге у цьому сезоні Ла Ліги – обидва рази поразки жиронцям завдав Реал. Головним антигероєм матчу став Ян Коуту, якого сватали в Мадрид, – гравець Жирони вчисту програв конкуренцію Вінісіусу.

Команда Довбика та Циганкова мала чималі кадрові втрати, особливо в центрі захисту. А поразка від Реала підкреслила нові проблеми Жирони, зокрема, значне зниження результативності в останніх поєдинках. Довбик та Циганков нічим не запам'ятались у грі, а Андрій Лунін провів один з найлегших матчів. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Реал розтоптав Жирону, зміцнивши лідерство в Ла Лізі – провал Довбика і Циганкова, спокій Луніна, шоу Віні та Беллінгема