Жирона продлила контракт одного из героев сезона
14 февраля 16:12 - Читати українською
Жирона пытается сохранить кузнецов фантастической кампании.
Голкипер Пауло Гассанига продлил контракт до июня 2027 года, информирует официальный сайт клуба.
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Для аргентинца это второй сезон за Жирону. Гассанига провел полностью все 24 тура Ла Лиги – 29 пропущенных мячей, 8 "сухих" матчей. Transfermarkt оценивает 32-летнего вратаря в 4 млн евро.
Напомним, Жирона сенсационно идет второй в таблице Ла Лиги и имеет большие шансы на дебютное участие в ЛЧ.
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