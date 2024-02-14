Голкипер Пауло Гассанига продлил контракт до июня 2027 года, информирует официальный сайт клуба.

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Для аргентинца это второй сезон за Жирону. Гассанига провел полностью все 24 тура Ла Лиги – 29 пропущенных мячей, 8 "сухих" матчей. Transfermarkt оценивает 32-летнего вратаря в 4 млн евро.

Напомним, Жирона сенсационно идет второй в таблице Ла Лиги и имеет большие шансы на дебютное участие в ЛЧ.

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