Президент Жироны Делфи Гели заверил, что клуб не будет отходить от рациональной политики на рынке.

"Жирона стала отличным местом для развития игроков. Мы стараемся приглашать талантливых игроков, желательно молодых. Мы ищем футболистов с хорошими качествами, которые в будущем могут стать гораздо лучше.

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Иногда приходится их отпускать, потому что они оказались среди лучших. Кое-кого это очень огорчает, но дает нам возможность расти, приглашать новые таланты. Теперь мы подписываем игроков на полноценной основе, что может дать очень важную прибыль для дальнейшего роста и совершенствования", – приводит слова Гели La Razon.

Жирона в Ла Лиге с начала сезона продемонстрировала наибольший прогресс цены состава по версии Transfermarkt – со 125,6 млн евро до 161,1 млн (28,3%). Главные активы каталонцев – Цыганков (22 млн), Савио (20 млн) и Артем Довбик (15 млн).

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