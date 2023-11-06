Довбик шокував іспанські ЗМІ, а Циганков усе перевернув за 25 хвилин – чому хейтять Жирону з українськими героями
6 листопада 18:10 - Читать на русском
Артем Довбик та Віктор Циганков ведуть Жирону у сенсаційній боротьбі за титул.
25’ Анте Будімір
55’ Анте Будімір
Іван Мартін 16’
Артем Довбик 71’
Віктор Циганков 80’
Алейш Гарсія 90’
16’ Іван Мартін
25’ Анте Будімір
55’ Анте Будімір
71’ Артем Довбик
80’ Віктор Циганков
90’ Алейш Гарсія
Українці стали головними героями важкої перемоги над Осасуною. Довбик оформив гол+2 асисти, зокрема, допоміг забити Циганкову. Екс-зірка Динамо ідеально виконав роль джокера.
Втім, в Іспанії вже з'являється тенденція хейту до "каталонського Лестера". Чому так сталося, і до чого тут Манчестер Сіті? Відповіді на всі ці питання шукайте у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
Довбик організував гол Жирони, забив сам, асистував Циганкову в матчі з Осасуною – відео фантастичних дій українців
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