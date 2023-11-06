Українці стали головними героями важкої перемоги над Осасуною. Довбик оформив гол+2 асисти, зокрема, допоміг забити Циганкову. Екс-зірка Динамо ідеально виконав роль джокера.

Втім, в Іспанії вже з'являється тенденція хейту до "каталонського Лестера". Чому так сталося, і до чого тут Манчестер Сіті? Відповіді на всі ці питання шукайте у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

Довбик організував гол Жирони, забив сам, асистував Циганкову в матчі з Осасуною – відео фантастичних дій українців