Савіо влітку приєднається до "містян". Згідно з інформацією Фабріціо Романо, угода перебуває на стадії підписання.

Циганик вірить у трансфер ще одного гравця збірної України до Жирони: "Є всі шанси"

Права на бразильського вінгера належать Труа. Савіо виступає за Жирону на правах оренди. Всі три клуби входять до структури City Football Group. Не виключено що каталонський клуб й в наступному сезоні зможе орендувати вінгера.

Нагадаємо, Савіо за Жирону зіграв у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та сім асистів. Transfermarkt оцінює бразильця в 30 мільйонів євро.

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