Російські війська продовжують звірства проти цивільного населення. Цього разу вони вдарили по спортивному майданчику у Харкові.

У середу, 8 травня, російські окупанти обстріляли Салтівський район міста Харкова, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Вони лежать у нашому чорноземі": екс-хавбек збірної України розповів, де шукати "хороших" росіян

В момент атаки в місті та області не оголошували тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах. У результаті обстрілу було пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.

Одна з ракет прилетіла на територію стадіону школи, де учні на той момент грали у футбол. Постраждало семеро людей, з яких чотири дитини (троє хлопчиків 12-ти, 13-ти та 15-ти років та 8-річна дівчинка).

Зазначається, що двоє у тяжкому стані, в одного хлопчика – травматична ампутація. Дівчинка має поранення голови та черепно-мозкову травму. Поранень зазнали також двоє дорослих – 55-річний чоловік і 80-річна жінка

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій