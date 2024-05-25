Головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес поділився емоціями від перемоги над Гранадою (7:0) у 38-му турі Ла Ліги.

"Важко нормалізувати сезон, який провів клуб, бо він незвичайний. Наші футболісти зробили історію.

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Коли ви насолоджуєтеся подорожжю, ціль в кінці – ще один день щастя, але це не повне щастя. Після виконання мети все добре закінчується, і лічильник обнуляється. І ось що вам потрібно зробити: встановіть лічильник на нуль і постарайтеся провести чудовий сезон наступного року, починаючи із завтрашнього дня.

Тепер настав час разом насолодитися і відсвяткувати цей великий успіх, а з нового тижня розпочати планування, щоб підняти Жирону якомога вище.

Клуб росте і хоче робити кроки вперед. Відчуваю себе трохи засмученим, оскільки наступного року команда не гратиме з тими самими футболістами. Це буде інший сезон, і багато людей сумуватиме за цією командою.

У цьому матчі Жироні довелося боротися за свої цілі: перемагати та змагатися за трофей Пічічі для Артема Довбика", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, у матчі з Гранадою Довбик оформив хет-трик і на один гол випереджає Александера Сьорлота, чий Вільяреал сьогодні, 25 травня, зіграє завершальний матч з Осасуною. Початок зустрічі о 15:00.

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