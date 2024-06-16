Словацький захисник Фейєнорда Давід Ганцко близький до переїзду в чемпіонат Іспанії.

Атлетіко завершує трансфер Ле Нормана та перемикається на Ганцко, повідомляє Marca. Мадридці вже ведуть перемовини з Фейєнордом.

Ганцко покликаний стати заміною Ермосо, який йде вільним агентом. Transfermarkt оцінює словака в 35 мільйонів євро.

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Давід отримає місце в старті на позиції лівого центрального захисника. Сімеоне дуже цінує його ефективність в єдиноборствах.

Ганцко – основний центрбек Фейєнорда, з яким грав у Лізі чемпіонів і навіть забивав у ворота Атлетіко. У збірній Словаччини він грає лівого захисника, формуючи гостру зв'язку на фланзі з Гарасліном.

Перед Євро-2024 Словаччина розбила Уельс, а Ганцко був одним з найкращих на полі. Україна зіграє проти словаків на груповому етапі 21 червня.