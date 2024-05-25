"Трудно нормализовать сезон, который провел клуб, потому что он необычный. Наши футболисты сделали историю.

Довбик оформил хет-трик и ассист, Цыганков с 2+1 – видео феерии украинцев

Когда вы наслаждаетесь путешествием, цель в конце – еще один день счастья, но это не полное счастье. После выполнения цели все хорошо заканчивается, и счетчик обнуляется. И вот что вам нужно сделать: установите счетчик на ноль и постарайтесь провести замечательный сезон в следующем году, начиная с завтрашнего дня.

Теперь пришло время вместе насладиться и отпраздновать этот большой успех, а с новой недели начать планирование, чтобы поднять Жирону как можно выше.

Клуб растет и хочет делать шаги вперед. Чувствую себя немного расстроенным, поскольку в следующем году команда не будет играть с теми же футболистами. Это будет другой сезон, и многие люди будут скучать по этой команде.

В этом матче Жироне пришлось бороться за свои цели: побеждать и бороться за трофей Пичичи для Артема Довбика", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, в матче с Гранадой Довбик оформил хет-трик и на один гол опережает Александера Серлота, чей Вильярреал сегодня, 25 мая, сыграет заключительный матч с Осасуной. Начало встречи в 15:00.

Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко