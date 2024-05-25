"Жирона боролась за Пичичи для Довбика": Мичел намекнул на серьезные изменения после исторического сезона для каталонцев
Главный тренер "бело-красных" Мичел Санчес поделился эмоциями от победы над Гранадой (7:0) в 38-м туре Ла Лиги.
"Трудно нормализовать сезон, который провел клуб, потому что он необычный. Наши футболисты сделали историю.
Довбик оформил хет-трик и ассист, Цыганков с 2+1 – видео феерии украинцев
Когда вы наслаждаетесь путешествием, цель в конце – еще один день счастья, но это не полное счастье. После выполнения цели все хорошо заканчивается, и счетчик обнуляется. И вот что вам нужно сделать: установите счетчик на ноль и постарайтесь провести замечательный сезон в следующем году, начиная с завтрашнего дня.
Теперь пришло время вместе насладиться и отпраздновать этот большой успех, а с новой недели начать планирование, чтобы поднять Жирону как можно выше.
Клуб растет и хочет делать шаги вперед. Чувствую себя немного расстроенным, поскольку в следующем году команда не будет играть с теми же футболистами. Это будет другой сезон, и многие люди будут скучать по этой команде.
В этом матче Жироне пришлось бороться за свои цели: побеждать и бороться за трофей Пичичи для Артема Довбика", – цитирует Мичела Marca.
Напомним, в матче с Гранадой Довбик оформил хет-трик и на один гол опережает Александера Серлота, чей Вильярреал сегодня, 25 мая, сыграет заключительный матч с Осасуной. Начало встречи в 15:00.
Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко