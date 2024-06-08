У суботу, 8 червня, відбулись матчі-відповіді за право грати у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про них і дивіться відео поєдинків у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, плей-офф, 2-й матч

МФК Металург – ЮКСА – 0:4 (перший матч 1:3)

Голи: Есеола, 8, Вава, 62, Ховайко, 82, Євдокимов, 87

Звягель – Хуст – 1:0 (перший матч 1:1)

Голи: Томандзото, 66

Друга ліга може зазнати революційних змін – команди планують поділити на 3 групи

ЮКСА у гостях розгромила МФК Металург з рахунком 4:0 і за підсумком двох матчів (7:1) вийшла у Першу ліги. Рахунок вже на початку зустрічі відкрив легендарний Адерінсола Есеола. До середини другого тайму запоріжці ще якось тримались і жевріла надія на камбек, однак після другого гола підопічні Антона Гая посипались остаточно. Ще два м'ячі на останніх хвилинах добили суперника, який наступний сезон проведе у Другій лізі.

Цікавішою в плані інтриги виглядала дуель між Звягелем і Хустом. Перша гра завершилась бойовою нічиєю, тож у матчі-відповіді команди фактично грали до першої помилки. І першим не встояли закарпатці: в середині другого тайму конголезький легіонер Борель Томандзото відгукнувся на навіс з кутового і головою увігнав сферу у сітку, забивши свій дебютний гол в Україні. Звягель вистояв, втримавши мінімальну перемогу, і підвищився у класі. Хуст у наступному сезоні боротиметься за повернення у Першу лігу.

Плей-офф за Першу лігу: ЮКСА на останніх хвилинах дотисла МФК Металург, Звягель врятував нічию з Хустом