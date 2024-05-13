"Наші гравці увійшли в історію і провели неймовірний сезон, але я також сказав їм, що ми можемо зробити це знову. У нас є талант, індивідуальність, футбол. Ми – команда. Я дуже пишаюся.

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Довбик перейде в Барселону? Вони виходили на багатьох наших гравців. Ці футболісти дуже сильні. Я хотів би, щоб вся команда залишилася. Неможливо зберегти всіх, тому що завжди відбуваються зміни, але більшість із них", – цитує Мічела Diario Sport.

Нагадаємо, іспанська преса писала, що Хаві зацікавився Артемом Довбиком і бачить у ньому заміну Роберту Лєвандовскі. Український форвард з 20 голами є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Сьорлот з Вільяреала відстає на один забитий м'яч.

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