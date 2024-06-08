Товариський матч

Бельгія – Люксембург – 3:0

Голи: Лукаку, 41 (пен.), 57, Троссар, 81

Бельгійці не обтяжувала себе серйозними суперниками перед чемпіонатом Європи. Підопічні Тедеско впевнено розібралися з Чорногорією (2:0), а сьогодні запросили сусідів з Люксембургу.

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Господарі весь тайм очікувано просиділи на воротах Моріса, але забити вдалося лише на 41-й хвилині з пенальті. Могутній Лукаку розігнався з центра поля, і Махмутовічу довелося "рубати" його в карному майданчику. До слова, порушник свого часу відбігав понад 30 матчів за ФК Львів (Жерсон Родрігес також був у основі люксембуржців). Сам Лукаку впевнено реалізував вирок.

У дебюті другої половини Ромелу оформив дубль. Доку на лівому фланзі накрутив опонента і виконав простріл на форварда Роми, якому залишалося влучити у порожні ворота.

Бельгія увімкнула економ-режим, зняла кількох лідерів, але розгром нікуди від неї не дівся. Троссар скористався хорошим закиданням Фаса через півполя – 3:0.

Тепер Бельгія цілеспрямовано готується до Євро-2024, де 17 червня розпочне матчем проти Словаччини. Також у групі Е "дияволи" зустрінуться з Румунією (22 червня) та Україною (26-го).

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