"Якщо не розказувати байки, то я просто бачу, що я реально додаю і який у мене насправді рівень. Також, яку я гру можу показувати на дистанції, що можу демонструвати.

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Я ще раз впевнився у собі й думаю, що показав багатьом, що зі мною у складі можна вигравати уже з першого сезону. Ми виграли три з чотирьох. Я задоволений. У мене достатній рівень, але є куди рости. Проте у мене є все, щоб бути номером один у Реалі", – сказав Лунін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні у 31 матчі пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Андрій став єдиним українцем в історії, який виграв дві Ліги чемпіонів.

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