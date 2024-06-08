Турнір Maurice Revello, 3 тур

Україна U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голи: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

Україна явно хотіла розвинути успіх після розгромних перемог над Індонезією (3:0) та Італією (4:0). Наступним суперником підопічних Руслана Ротаня стала Панама.

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Вже на першій хвилині Волошин міг відкривати рахунок, але влучив у стійку. Цей момент залишався найкращим аж до компенсованого часу. Україна затиснула суперника на його половині, але нагод забити було обмаль. Лише під завісу тайму панамці влаштували дві "пожежі" у власному карному майданчику. Краснопір з кількох метрів влучив у голкіпера, а Драмбаєв пробив повз.

Неспішний футбол тривав і по перерві. На 60-й хвилині Ротань випустив "важку артилерію" – Сікан та Ярмолюк. Втім, відкрити рахунок вдалося без участі "джокерів". Простріл Синчука дивовижним чином долетів до Михайленка, а той відкинув Волошину – 1:0.

За 5 хвилин відзначився і Ярмолюк. Хавбек Брентфорда перехопив жахливу передачу кіпера панамців та впевнено завершив момент. Суперник так і не зміг створити проблем Нещерету до фінального свистка.

Україна після 3 турів має максимум очок та різницю голів 9:0. Для гарантії першого місця достатньо 10 червня розписати бодай нічию з Японією U-19. Переможці груп виходять у фінал, де розіграють трофей Maurice Revello.

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