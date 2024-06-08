Динамо і Шахтар стали найбільш представницькими клубами в заявці збірної України на чемпіонат Європи.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров остаточно визначився зі списком гравців, яких візьме з собою на Євро-2024. Найбільш представленими клубами в заявці збірної України стали Динамо і Шахтар – вони делегували на чемпіонат Європи по шість футболістів.

Польща обіграла Україну другим складом – клоунада в обороні як подарунок з неба, 3 втрати через травми, гол "українця"

Заявка збірної України на Євро-2024:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал);

Захисники: Микола Матвієнко (Шахтар), Юхим Конопля (Шахтар), Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Динамо), Микола Шапаренко (Динамо), Володимир Бражко (Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Олександр Зубков (Шахтар), Георгій Судаков (Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа);

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо).