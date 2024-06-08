"Футбол 24" зібрав реакцію експертів на болючу поразку збірної України у спарингу з Польщею (1:3).

Зрозуміло, що поєдинок – товариський і робочий. Безперечно, тренерський штаб "синьо-жовтих" отримав безцінну інформацію щодо окремих виконавців і їхнього поєднання на полі. Навіть експериментальним складом ми іноді виглядали зовсім непогано. Щоправда, й за поляків грала далеко не основа.

Польща – Україна – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Більшість експертів зійшлася на думці, що програвати спаринги теж потрібно вміти. Адже перші пів години проти принципового суперника у Варшаві стали для нас ганьбою. Її хочеться стерти собі з пам'яті.

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Михайло Смоловий, експерт ток-шоу "ТаТоТаке", барвисто розписав свої враження від обох таймів.

Олександр Сажко із Трибуни іронізує над агресивними критиками, проте й сам бідкався через окремих персон на полі.

Архіваріус Артур Валерко слушно зауважив, що попереднього разу трієчку за перший тайм нам відвантажили чотири роки тому. Щоправда, суперник був тоді на кілька порядків елітнішим, а ось у воротах стояв... все той же Бущан.

Колишній автор Football.ua та SportArena Євген Блажко має претензії не тільки до голкіпера, а й до коментатора трансляції, який, зокрема, вперто називав поляка Пухача "Пихачем".

Андрій Твердохліб (Чемпіон) "ховає" Бондаря і намагається проникнути в тренерську голову.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко вважає, що речі потрібно називати своїми іменами, а провал – провалом.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло висунув думку, що у Польщі відбулося приниження нашого інтелекту.

Слово взяв і Євген Левченко, колишній гравець збірної України.

Ветеран спортивних телеефірів Руслан Свірін сподівається, що до матчу першого туру Євро-2024 будуть зроблені правильні висновки.

Польща обіграла Україну другим складом – клоунада в обороні як подарунок з неба, 3 втрати через травми, гол "українця"