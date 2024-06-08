Клаудіо Раньєрі назвав команду, яку хотів привести до чемпіонського титулу більше, ніж Лестер у 2016 році.

Раньєрі дав велике інтерв'ю Il Corriere dello Sport, в якому зізнався, що з радістю обміняв би чемпіонство Лестера на виграш Скудетто на чолі Роми, своєї рідної та улюбленої команди. "Найбільший жаль? Не виграв Скудетто зі своєю Ромою. Сьогодні я можу зізнатися: я б із радістю обміняв це чемпіонство на титул, який виграв із Лестером", – заявив 72-річний фахівець.

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Раньєрі – римлянин і вихованець "джаллороссі". Клаудіо провів 6 матчів за першу команду Роми, а під час тренерської кар'єри двічі її очолював. У сезоні 2009/10 столична команда була близька до виграшу чемпіонського титулу під керівництвом Раньєрі, але в матчі 35-го туру програла вдома Сампдорії (1:2) і пропустила вперед Інтер.

У сезоні 2023/24 Раньєрі тренував Кальярі і врятував сардів від вильоту.

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