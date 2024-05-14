Жирона в рамках 36-го тура Ла Лиги 2023/24 принимает Вильяреал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 35-го тура испанской Примеры 2023/24 между Жироной и Вильяреалом начнется в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в стартовый состав.

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Подопечные Мичела подходят к встрече в статусе третьей команды Ла Лиги. Каталонцы уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, но они также могут взять серебряные медали. Жирона отстает от Барселоны всего на один зачетный балл. Вильяреал же в случае победы приблизится к зоне еврокубков на расстояние трех баллов.

Стартовые составы

Жирона:

Вильяреал:

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