Збірна України програла Польщі (1:3) у підготовчому спарингу перед Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Це другий товариський матч команди Сергія Реброва перед Євро-2024, кілька днів тому наша збірна розписала "суху" нічию з Німеччиною. Поперду в України ще спаринг з Молдовою. Польща ж грає перший товариський матч, далі буде ще один – з Туреччиною.

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Звітна гра почалася погано для України. За 16 хвилин "синьо-жовті" пропустили двічі. Спочатку Валюкевіч відзначився після подачі з кутового, а згодом перевагу поляків подвоїв Зєлінскі, який точно пробив з-за меж штрафного, а наші захисники і Бущан виявилися неготовими.

На 30 хвилині рахунок взагалі став розгромним. Знову полякам допоміг кутовий, відзначився колишній українець Тарас Романчук. Ближче до завершення першого тайму Артем Довбик один гол відіграв.

Польща – Україна: відео гола Валюкевіча:

Польща – Україна: відео гола Зєлінскі:

Польща – Україна: відео гола Романчука:

Польща – Україна: відео гола Довбика: