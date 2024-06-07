Товариські матчі

Англія – Ісландія – 0:1

Гол: Торстейссон, 12

Німеччина – Греція – 2:1

Голи: Хаверц, 56, Гросс, 89 – Масурас, 34

Шотландія – Фінляндія – 2:2

Голи: Хосконен, 54 (авт), Шенкленд, 58 – Каллман, 72, Атман, 85 (п)

Юліан Нагельсманн змушує нервувати господарів Євро-2024. У двох спарингах перед початком турніру Німеччина не змогла впевнено розібратися з двома слабшими суперниками. Проти України була нічия без голів, а там "Бундестім" хоч мали ігрову перевагу й цілком заслуговували перемогти.

Сьогодні ж греки були тими, хто більше заслуговував на успіх. Вони відкрили рахунок в середині першого тайму, Масурас з лінії штрафного чітко пробив під стійку воріт. Німеччина більше тримала м'яч, але створювала менше моментів. Відігратися вдалося на початку другого тайму. Кай Хаверц скористався провалом в обороні гостей. Вирішальний гол забив Паскаль Гросс – дуже красивим ударом.

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Англія також зіграла не так, як личить головному фавориту Євро-2024. Хоча Гарет Саутгейт зіграв цілком головним складом. Втім, на відміну від Німеччини "Три леви" таки були кращою командою на полі. Просто чомусь не складалося із завершальним ударом у лідерів. І Гордон, і Палмер. Своєю чергою, Ісландія забила в самому початку зустрічі. Торстейссон розхитав захисників й увігнав м'яч точнісінько в кут воріт. Виявилося, що це гол став єдиним у матчі. Обидві команди ніби й грали більше в атаку, але результату це не принесло.

Шотландія, яка в матчі-відкритті Євро-2024 гратиме з Німеччиною, не втримала перемогу над Фінляндією. Скотти на старті другого тайму забили два голи, після чого тренер почав масово проводити заміни. Вочевидь, це не пішло команді, бо Суомі змогла відігратися.

Варто зауважити, що в Англії, Німеччини і Шотландії більше товариських матів не буде. Наступні матчі вони зіграють вже в рамках чемпіонату Європи.