"Футбол 24" проаналізував виступи Віктора Циганкова та Артема Довбика у матчі 35-го туру Ла Ліги, в якому обидва українці відзначились гольовими передачами.

Довбик не проявив свої бомбардирські здібності у матчі проти Алавеса, але показав інші таланти, зокрема, віддав фантастичну гольову передачу на Янхеля Ерреру п'яткою. Артем не лише в цьому епізоді грав у підіграванні партнерам, хоча статистичні портали оцінили українця досить низько.

Проте іспанські ЗМІ були іншої думки щодо гри форварда збірної України, відзначивши його класну гру в ролі асистента. Довбик мав змогу забити і сам, але не зміг переграти голкіпера суперників. Циганков же зробив гольову передачу з кутового та взяв участь в другій результативній атаці. Віктора розкритикували іспанські ЗМІ.

Довбик вже має варіанти можливих трансферів, але Жирона не хоче втрачати форварда та прописала клаусулу в розмірі 50 млн євро. Детальніше про ймовірність переходу Артема в інший клуб і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".