"Незвична лінія оборони? Не хочеться виправдовуватися. Команда програла 1:3, ми зіграли погано на стандартах. Плюс я в моменті з другим голом, напевно, дезорієнтував Жору Бущана. Потрібно було або не йти на м'яч взагалі, або грати.

Польща – Україна – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Самі пропустили 3 м'ячі, багато помилялись. Один відіграли, хотіли додати в другому таймі, але Польща добре оборонялась. У них було не так багато моментів, але на стандартах забили через наші помилки. Залетіло все у них, удача точно була на їхньому боці. Краще програймо зараз, а в групі Євро виграємо всі матчі і вийдемо у плей-офф. На перемогу ми точно не награли, але, гадаю, зробимо правильні висновки.

Тренери попросили звернути увагу на стандарти, свої помилки. Залишилась одна гра перед офіційним стартом. Потрібно гарно підготуватися.

Після матчу у телефон навіть не заходив, бо знаю – буде багато критики, не тільки в мій бік. Але це вже робота, ми звикли до цього. Програвати дуже прикро, бо ми представляємо нашу країну. Граємо не тільки за збірну, а й хлопців, які нас боронять. Дуже хочемо їх потішити, але цього разу не вийшло", – розповів Бондар у коментарі ВЗБІРНА.

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